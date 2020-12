Första målet-garanti gav Färjestad-seger

I nio raka möten har Färjestad gjort första målet mot Djurgården. På annandagen ledde Jacob Petersons inledande fullträff till seger med 5-2. – Ganska stabilt, säger Peterson, som var inblandad i fyra av målen.

Allt kan hända i ishockey, heter det.

Det finns undantag.

Till exempel har Djurgården förtvivlat svårt att göra första målet när Färjestad står för SHL-motståndet.

I Karlstad på annandag jul var det som vanligt. För nionde gången i följd fick laget i grönt och vitt jubla först.

Jacob Peterson tog vara på Victor Ejdsells fina passning och skickade upp pucken i krysset bakom Djurgårdens målvakt Niklas Svedberg.

– Alltid skönt att göra poäng men det viktiga är att vi vinner, säger Peterson till C More.

Den 21-åriga centern som kom till Färjestad från Frölunda inför säsongen spelar med stort självförtroende. Även om det inte vara något fel på 1-0-målet var nog passningen som gav 2-0 snäppet vackrare.

Det flygande anfallet som startade med en smart manöver av Ejdsell i egen zon, tog vägen via intelligenta passningar av Daniel Viksten och Peterson innan den ovana målskytten Adam Ginning kunde sträcka fram klubbladet för säsongens andra fullträff.

– Kul. Speciellt för mig som inte gör mål så ofta. Men det var inte tack vare mig. De andra passade fint. Jag åkte bara fram och stötte in pucken, säger Ginning till C More.

Jacob Peterson nöjde sig inte med två poäng.

När Färjestad fick chansen i powerplay i början av tredje perioden lyfte han upp en backhand i nättaket. Efter att Kalle Östman replikerat till 1-3 för Djurgården betalade Peterson sedan tillbaka för hjälpen han fick i första perioden när han gav Victor Ejdsell läget som gav 4-1. Matchen var över.

Förklaringen till Jacob Petersons succé låter enkel.

– Det är kul att spela, kul att komma till hallen varje dag, säger fyrapoängaren.

För Djurgården stämde det inte alls, vilket backen Marcus Högström sammanfattade träffsäkert.

– Alla åker överallt och ingenstans, säger han till C More.