Sveriges tondöva regering gör sitt till för att resa ytterligare hinder för Öresundsregionen när Sydsveriges flygplats Kastrup plötsligt hamnat bakom gränsbommar och stängsel.

När Sverige kort före julhelgen av smittskyddsskäl stängde gränsen för inresande från Danmark räckte timslånga köer av fordon hela vägen över Öresundsbron. På Hyllie station utspelades sig hjärtskärande scener när icke-svenskar avvisades vid gränsen. På plats kunde tidningen under onsdagskvällen rapportera om familjer som splittrades när icke-svenska äkta hälfter avvisades. Anledningen? De hade tagit vägen från Tyskland eller Schweiz via Kastrup i stället för via Arlanda på väg hem till Sydsverige.