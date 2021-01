Det har varit ett annorlunda år för många. För Eva Dahlberg, kulturutvecklare och känd kulturprofil i staden, har det varit en utmaning att boka in evenemang. ”Det har även varit lustfyllt att hitta nya vägar”, säger hon.

Vanligtvis rymmer året alltifrån konstutställningar till konsertserien Njutbart och julevenemang för Eva Dahlberg, kulturkonsulent och program- och verksamhetsansvarig på kultur och stad. Men 2020 blev allt annat än ett vanligt år.

– Det har varit en berg- och dalbana. Men också en utmaning och jag känner att det kan vara lustfyllt att hitta nya vägar att ta sig fram på ett säkert sätt, säger hon och fortsätter:

– När man har en sådan här tjänst är det en skyldighet att åstadkomma det man kan. Det som är möjligt måste man försöka.

Året började med arrangemang som vanligt: fotokurs, måleri- och keramikkurs för SFI-elever. En del kurser hade dragit i gång och dessa fick ställas in.

– Vi hade en konsert med Dan Hylander och Py Bäckman i mitten på mars, med 163 personer i publiken. Det blev sista föreställningen, sedan tänkte vi: "Nu räcker det innan vi har koll på läget”, säger Eva Dahlgren.

Det blev till att tänka om i en osäker omvärld.

– Jag började att tänka: "Då flyttar jag fram saker". Och när jag äntligen förstod att det inte var bra nog så tänkte jag att vi måste hitta på något att göra under tiden. Jag har jobbat så länge inom det här och har tagit det som en personlig utmaning och lagt i en växel till. Gjort saker som vi inte gjort tidigare, podd och filmat.

En del arrangemang har ställts in under året, en del har skjutits upp och en del har ställts om, vilket blivit något av ett nytt begrepp under året.

– Vi spelade in Njutbart-konserterna, med bland andra Ebbot Lundgren, och lade ut dem på Youtube. Vi fick spela in på en undangömd plats så att vi inte lockade dit publik, säger Eva.

Under 2021 är det än så länge inget inbokat.

– Vi bokar inte in något publikt i nuläget. Men vi funderar på målerikurser på nätet, eller kanske online-fika. Något som ger sysselsättning i väntan på att det släpper och att folk får gemenskapen. Kultur behövs för oss alla, något som piggar upp och distraherar, säger Eva Dahlberg och fortsätter:

– Det blir en balansgång sedan när folk får och vågar gå ut igen, att komma i gång.