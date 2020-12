Olika former av cyberattacker har kostat ryska företag och privatpersoner motsvarande drygt 400 miljarder svenska kronor under 2020. Bedömningen kommer från Rysslands största bank, statligt ägda Sberbank. Antalet brott som är kopplade till olika bankkort ska samtidigt under 2020 ha ökat med 500 procent.

Den brottsliga verksamheten sker dock inte enbart från Ryssland utan även av rysktalande personer bosatta i Tyskland, Venezuela och Ukraina, enligt banken.