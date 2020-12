Kanye West blir presidentkandidat, Taylor Swift blir kreddig och en Carolalåt blir stor igen. ”Black Panther”-stjärnan dör, Hemmakväll slutar hyra ut filmer och Tomas Alfredson ber om ursäkt. Här är nöjesåret 2020 – juli–december.

JULI

4: Kanye West meddelar att han ställer upp i presidentvalet. Men han har svårt att fånga väljarna och får till slut bara 60 000 röster från de 160 miljoner amerikaner som röstar i valet.

9: Justitieminister Morgan Johansson (S) kritiserar Bianca Ingrosso och andra influerare som festat utan social distansering i Båstad några dagar tidigare.

23: Årets inspelning av ”Robinson” inleds – programmet som är så känt för sina exotiska miljöer avgörs i år – i Haparanda.

24: Taylor Swift släpper med kort varsel albumet ”Folklore” där hon oväntat samarbetar med indieikoner som The National och Bon Iver. Skivan får många som tidigare avfärdat countrypopstjärnan att ta henne till sina hjärtan. I december överraskar hon med ännu ett album, ”Evermore”.

26: Hugh Grant deltar oväntat i veteran-SM i tennis i Båstad och vinner sin första match, men blir sedan utslagen.

AUGUSTI

3: Jonas Gardell kräver kulturminister Amanda Linds avgång eftersom nöjessektorn enligt honom vare sig får tillräckligt stöd eller en plan för att kunna ha publik. Många i nöjesbranschen är förtvivlade, men pandemin ger inte med sig.

4: Zara Larsson berättar i TV4 att hon inte längre låter sig sponsras av det omstridda mobiltelefonmärket Huawei på grund av Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Företaget svarar att samarbetet ändå var avslutat, tidsbegränsat och inte skulle förlängas.

26: Trots pandemin får Christopher Nolans nya storfilm ”Tenet” svensk premiär, en vecka innan den går upp i USA där nästan alla biografer är stängda. Filmen blir därför en ekonomisk flopp.

27: ”Spökjakt” på Kanal 5 med Joakim Lundell röstas något överraskande fram av tittarna till årets tv-program på Kristallengalan.

29: ”Black Panther”-stjärnan Chadwick Boseman avlider i cancer, 43 år gammal. Han har hemlighållit sin sjukdom så nyheten kommer som en chock för många.

SEPTEMBER

8: Kim Kardashian meddelar att realityprogrammet ”Keeping up with the Kardashians” ska sluta sändas 2021 efter 14 år i etern.

15: Disney Plus lanseras i Sverige. Beväpnade med nya ”Star wars”-serien ”The mandalorian” och allt från Marvel ger sig nöjesimperiet in i den allt mer lukrativa kampen om strömningstittarna.

20: Budet om Anita Lindbloms död kommer. Den stora schlagerstjärnan, med hitlåten ”Sånt är livet”, har bott i Frankrike de senaste 50 år och har avlidit två veckor tidigare.

25: Även ”Idol” drabbas av corona och karantänsregler. Sedan fyra deltagare insjuknat sjunger alla medverkande från sina hotellrum i veckofinalen.

OKTOBER

6: Eddie van Halen dör. Rockhjälten från Van Halen får många att minnas sitt 80-tal. 65-årige gitarristen van Halen har länge varit sjuk i cancer.

16: Samir & Viktor går skilda vägar, samma dag som Jakob Hellman släpper två singlar inför ett nytt album som ska komma i januari. Det blir hans första på 32 år. Det är väl en generationsfråga vilken nöjesnyhet som är störst för dagen.

20: Efter massiv kritik ändrar sig SVT och beställer en ny omgång av ”Det sitter i väggarna”, programmet där historien om ett gammalt hus berättas. Tv-chefen Anton Glanzelius har tidigare sagt att programmet lockar alltför gamla tittare, men får backa.

23: Schack blir coolt igen när ”The queens gambit” har premiär på Netflix. Historien om föräldralösa Beth Harmons framgång i schackvärlden blir höstens stora succé på strömningstjänsten.

25: Carolas ”Säg mig var du står” blir en av årets stora hitlåtar – 37 år efter att den släpptes. Den här dagen når duettversionen med Zara Larsson förstaplatsen på Svensktoppen.

31: Biodukens ursprunglige James Bond går ur tiden. Sean Connery avlider, 90 år gammal.

NOVEMBER

1: En epok går i graven när kedjan Hemmakväll slutar med att hyra ut film.

2: Johnny Depp förlorar ett uppmärksammat förtalsmål i engelsk domstol mot tidningen The Sun, som utpekat honom som hustrumisshandlare av sin dåvarande fru Amber Heard. Under hela rättegången avslöjas hårresande privata detaljer om deras stormiga samliv.

10: Sven Wollter avlider i sviterna av covid-19. 86 år gammal.

17: Det framkommer att Dolly Parton har donerat en miljon dollar till forskning som lett till coronavaccinet läkemedelsföretaget Moderna tagit fram tillsammans med universitetet i Nashville.

22: Regissören Tomas Alfredson ber i ett öppet brev om ursäkt till publiken för att den nya Jönssonliganfilmen han regisserat får premiär på en strömningstjänst till jul i stället för på biograferna, som är stängda. Han kritiserar SF för att ha sålt filmen, men många noterar att det blir mycket billigare för en barnfamilj att abonnera på en strömningstjänst än att köpa biobiljetter.

DECEMBER

1: Rap dominerar på topplistorna. När Spotify listar årets mest spelade artister är tre av de fem första svenska rapstjärnor. Husbyrapparen Dree Low, som släpper massvis med låtar och två album under året, är etta och strax där bakom finns Einár och Yasin.

3: Ett besked kommer, som många ser som dödsstöten för biograferna som redan har det svårt i pandemin. Filmbolaget Warner tänker sätta upp alla sina filmer på strömningstjänsten HBO Max samtidigt som de får biopremiär. Men bara i USA. I Sverige blir det biopremiär först för storfilmerna. Än så länge.

4: Nadja Holm vinner finalen i ”Idol” som första kvinna sedan Lisa Ajax 2014. Hon besegrar Paulina Pancenkov i finalen.

7: The times are a-changing när Bob Dylan säljer sin låtkatalog till ett musikförlag för ett beräknat värde av 2,5 miljarder kronor. I strömningseran är gammal musik mycket mer värdefull än nya låtar.

16: Måns Zelmerlöws och Per Anderssons julshow har fått ställas in, men ska nu visas digitalt för betalande kunder. Fast servern kraschar och visningen får ställas in. Arrangörerna skyller haveriet på en cyberattack.