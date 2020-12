Nytt test ska ge säkrare svar på immunitet

Säkrare och mer detaljerade svar om hur immuna vi är – nu håller forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar på att ta fram en ny typ av antikroppstest.

– Man får ett svar – inte bara ja eller nej om det finns antikroppar – utan även vilka antikroppar som finns, i vilken omfattning dessa antikroppar finns och hur väl de är fästa på viruset, säger en av forskarna, Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet.

Forskarna har samarbetat med bioanalys-företaget Attana genom att testa en ny diagnostikplattform som går under namnet AVA (Attana Virus Analytics), skriver läroverket i ett pressutskick. Med hjälp av plattformen har man lyckats få fram en mer nyanserad bild över individers immunförsvar – hur det reagerar på olika typer av virus och bakterier. Enligt Ian Nicholls går det även att få en mer detaljerad information om hur en individs immunförsvar reagerar på i detta fall coronavirus.

– På 15 minuter kan man i princip få ett svar om någon har antikroppar, hur antikroppsprofilen ser ut och hur starka de antikropparna är.

Plattformen kan också fastställa en individs immunitetsprofil genom att jämföra prover på antikroppar som tagits vid olika tillfällen.

– Man får en helhetsbild av hur antikroppsberoende immuniteten utvecklas.

Via plattformen har forskarna kopplat på ett protein från viruset för att sedan mäta interaktionen med antikroppar. Just nu utvärderas tekniken, och själva testet kan vara på marknaden någon gång under 2021, hoppas Ian Nicholls.

Men testet är inte tänkt att ersätta andra tester, utan ska snarare ses som ett komplement, säger han.

– Det finns ett tydligt behov av snabbpålitliga tester för covid-19-antikroppar. Samhället behöver även tillgång till mer pålitlig testdata som ger möjlighet att följa antikroppsutveckling.