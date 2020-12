Wall Street vände till minus

Under måndagshandeln steg de amerikanska börserna på bred front efter en rad marknadsglädjande nyheter under julhelgen. Under tisdagen var tonerna annorlunda och de stora indexen vände nedåt.

I USA finns en fortsatt osäkerhet om kongressen ska godkänna ytterligare utbetalningar till amerikaner för att bota den ekonomiska situationen som uppstått under pandemin.

Senatens majoritetsledare Mitch McConnell säger att kammaren tar upp frågan om att öka utbetalningen från 600 till 2 000 dollar till varje invånare den här veckan. Under tisdagen blockerades frågan.

Intel Corp ökade med 4,9 procent efter att Reuters rapporterat om att hedgefonden Third Point LLC undersöker möjligheten för Intel att inte längre inkludera sina processorer i andra produkter.

Boeing-aktien handlades i princip oförändrat efter att passagerarflygningar med olycksmodellen 737 Max återupptagits för första gången i USA, efter ett 20 månader långt stopp.

Dow Jones industriindex sjönk 0,2 procent, Nasdaqs kompositindex backade 0,4 procent och S&P 500 gick ned 0,2 procent.