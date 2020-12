Alicia Agneson: ”Vikings” har betytt allt

Fakta

Född 1996 och uppvuxen på familjens gård i Brava utanför Eskilstuna.

Flyttade till London när hon var 15 år för att satsa på skådespelarkarriären. Rollen som Frejdis i "Vikings" blev hennes internationella genombrott, sammanlagt har hon medverkat i fyra säsonger av serien. Under 2019 spelade hon Agent Simmonds i filmen "The courier" och Eva i filmen "Little kingdom".

Under 2020 har hon varit aktuell med filmen "The obscure life of the grand duke of Corsica", där hon spelar mot Timothy Spall och Peter Stormare.

Nu arbetar hon med Netflix-serien "Clark" om brottslingen Clark Olofssons liv i sällskap med bland andra Bill Skarsgård, Björn Gustafsson, Adam Lundgren och Hanna Björn. Jonas Åkerlund regisserar och är även en av manusförfattarna.

Aktuell som prinsessan Katia i sista säsongen av "Vikings".