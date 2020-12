Andra raka Brynässegern efter coronapausen

Det blev ett gott slut på 2020 för Brynäs. SHL-ishockeyns jumbo vann mot Färjestad med 3–2. Linus Ölund blev tvåmålsskytt när han avgjorde 34 sekunder in i förlängningen. – Nu har jakten börjat, säger matchhjälten.

Brynäs första bortamatch i SHL den här säsongen var mot Färjestad. Då blev det seger, den enda trepoängaren på bortaplan fram till årets sista försök – också det i Karlstad.

Gävlelaget kom till match med två förstärkningar. Backen Chad Billins och forwarden Shane Harper, båda från USA, gjorde sina debuter för Brynäs.

Billins, som tidigare representerat Luleå och Linköping i SHL, var inblandad i gästernas ledningsmål i första perioden. Den 31-åriga amerikanen hittade fram till lagkaptenen Anton Rödin, som vände bort Färjestads unga back Leo Lööf och placerade pucken utom räckhåll för målvakten Henrik Haukeland.

– Jag fick lite tid och försökte kliva in och skjuta, säger Rödin till C More.

Målet var Rödins tredje fullträff på två matcher efter lagets tre veckor långa corona-uppehåll.

– Skönt. Det har blivit lite mycket vila. Vi forechechar bra och är tajta i mittzon. De får inte till mycket, säger Rödin.

Efter en svag första period kom Färjestad tillbaka starkt i den andra och det gav resultat.

Lagets vassaste formation ordnade kvitteringen när Victor Ejdsell och Daniel Viksten jobbade fram pucken till Jacob Peterson som sköt direkt och satte 1–1.

– Vi tänker lika och snackar mycket. Det är bra jobbat av dem. Det är bara för mig att slå in den, säger Peterson till C More.

Brynäs återtog ledningen när Linus Ölund påpassligt snodde pucken av Färjestads back Adam Ginning och rundade Haukeland innan han lade in 2–1.

Sex och en halv minut in i den tredje perioden utjämnade hemmalaget igen.

Jacob Nilsson drog upp anfallet från egen zon och när Brynäsförsvaret backade sköt centern själv. Skottet gick i mål och tog matchen till förlängning.

Där avgjorde Linus Ölund för Brynäs när han satte 3–2.

– Skönt att komma härifrån med två poäng. Det är en boost för självförtroendet, säger Ölund till C More.