Film och tv blev vår coronatröst

Fakta

En nya analys av den nordiska tv- och strömningsmarknaden, utförd av analysföretaget Mediavision, visar att nordiska hushåll under 2020 har skaffat nära tre miljoner fler strömningsabonnemang. Den nordiska marknaden uppgår nu till totalt 13,6 miljoner abonnemang.

Majoriteten av de nya abonnemangen gäller globala strömningstjänster, i synnerhet amerikanska. Nära hälften av det gångna årets nytillkomna abonnemang tillfaller aktörerna Netflix och Disney.

Den tjänst som har varit mest framgångsrik under hösten 2020 är Disney Plus. Sammantaget har nu nära 1,2 miljoner hushåll i Norden ett Disney-abonnemang, vilket motsvarar en hushållstäckning på 10 procent. Disney Plus är den snabbast växande tjänsten och placerar sig på den nordiska topp-5-listan tillsammans med Netflix, Viaplay, HBO Nordic och C More.

Analysen visar även att de nordiska hushållen lägger allt mer pengar på abonnemang hos strömningstjänster. Hösten 2020 innebär detta att ett hushåll lägger cirka 200 kronor i månaden för i genomsnitt 2,1 tjänster.

Källa: Mediavision