Poliser inblandade i Taylorfallet får sparken

Fallet kring Breonna Taylor blev mycket uppmärksammat under sommarens protester mot rasism och polisvåld, och i Black lives matter-rörelsen.

En av de poliser som får sparken är den polisman som begärde husrannsakan, och en annan var med vid insatsen.

26-åriga Breonna Taylor, som arbetade på en akutmottagning, sköts till döds i Louisville i delstaten Kentucky när hon låg och sov i mars i år. Tre civilklädda poliser skulle ta sig in i lägenheten med anledning av en narkotikautredning.

Taylors pojkvän, som också befann sig i lägenheten, ska enligt polisen ha öppnat eld först. Poliserna anklagas för att i blindo ha skjutit in i lägenheten. Pojkvännen hävdar i sin tur att han agerade i självförsvar när han trodde att någon försökte att bryta sig in i bostaden.

I ett larmsamtal som han gjorde strax efteråt säger han till operatören att ”någon sparkade in dörren och sköt min flickvän”, enligt The New York Times