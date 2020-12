Privata spellistor blir offentliga ute på stan

Nio Landskronabor delar med sig av sina spellistor på lyktstolpar runt om i centrum. Via högtalare och skyltar kan man ta del av deras favoritlåtar.

Utställningen heter ”This is Landskrona” och pågår under hela januari.

Björn ”Sune” Hellborg har svenskt rekord i att se flest AC/DC-konserter. Han har sett 62 stycken. Nu är han en av deltagarna i musikutställningen "This is Landskrona”. Bild: Mikael Brandt Några av de musikintresserade Landskronabor man möter i utställningen är Katja, 24 år, som lever för synth.