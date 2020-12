Så blir 2021 – i din plånbok

Fakta

Sänkt skatt för medel- och låginkomsttagare

De som har en inkomst på upp till 40000 kronor per månad får sänkt skatt. Sju miljoner svenskar berörs av förändringen som i genomsnitt beräknas ge en skattesänkning på 1180 kronor per år eller 98 kronor per månad.

Lägre skatt för personer över 65 år

Skatten för personer över 65 år sänks genom att grundavdraget höjs. För den med en inkomst på 21000 kronor handlar det om en sänkt skatt på 800 kronor per år.

Pensionstillägg till dem med lägst pensioner

För personer med inkomster mellan 11000 och 17000 kronor från allmän pension kan få som högst 600 kronor per månad i inkomstpensionstillägg. De som har rätt till tillägget kommer att få besked från Pensionsmyndigheten under augusti 2021. Första utbetalningen planeras till september.

Räntan på uppskov för vinster på bostadsförsäljning slopas

Från och med 2021 blir det gratis att skjuta upp bostadsvinster för beskattning. I dagsläget är räntan, som egentligen är en skatt, 0,5 procent på uppskovsbeloppet. Den som skjutit upp beskattningen av en bostadsvinst på en miljon kronor har därför betalat 5000 kronor i skatt varje år för uppskovet. Den som har sålt sin bostad under de senaste åren och betalade in skatten kan begära omprövning av tidigare deklarationer.

Tillfälliga regler för a-kassan

Flera undantagsregler för a-kassan har gällt under 2020 under pandemin. Nästa år återinförs det så kallade medlemskravet, att man måste ha varit medlem i ett år för att ha rätt till ersättning. Den som ännu inte gått med i a-kassan bör passa på före årsskiftet.

Däremot förlängs bestämmelserna om höjt golv och tak i a-kassan under hela 2021 vilket innebär en grundersättning på 510 kronor per dag med ett tak på 1200 kronor per dag de första 100 dagarna.

Höjt tak för rutavdrag

Nästa år höjs taket för rutavdraget från 50000 kronor till 75000 kronor per person och år. Det blir också möjligt att ansöka om rutavdrag för fler typer av tjänster, bland annat tvätt och vård av kläder och hemtextilier och montering av möbler.

Höjd fordonsskatt

Den 1 april höjs skatten för fordon med höga koldioxidutsläpp. Om fordonet släpper ut mellan 90–130 gram koldioxid per kilometer höjs fordonsskatten till 107 kronor per gram och till 132 kronor om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Högre skatt på förmånsbil

Förmånsvärdet för bilar som tas i trafik den 1 juli 2021 eller senare höjs. Avsikten är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. Om bilens förmånsgrundande värde uppgår till 400000 kronor innebär det en höjning av skatten med 649 kronor, enligt regeringens beräkningar. Det innebär en skatt per månad på 3311 kronor.

Höjd bonus för de som klassas som miljöbilar

Från den 1 april höjs det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid från 60000 kronor till 70000 kronor. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Skattereduktionen gäller installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon.

Källa: Nordnet, Regeringen, Skatteverket