Den walesiske skådespelaren Michael Sheen har lämnat tillbaka den utmärkelse, OBE, han 2009 fick av Storbritanniens drottning Elizabeth II. – Jag insåg att jag hade varit en hycklare om jag inte gjorde det, säger han.

En OBE, order of the British Empire, är bara två snäpp under att bli adlad, och Sheen fick 2009 utmärkelsen för sina insatser inom brittisk scenkonst.