"Jag hoppas vaccinationen kommer igång så att vi åter kan träffas fysiskt"

Laholms Tidning kommer under jul- och nyårshelgerna låta lokala profiler blicka tillbaka på det gångna året men även titta in i spåkulan för 2021. I dag är det knäredspolitikern och kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) som har ordet.