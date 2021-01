Minst smitta i Sverige: ”Folk sköter sig”

Under den senaste tiden har Norrbotten varit den region med minst antal smittade per invånare. – Vi har försökt nå ut med ett enkelt budskap: Det räcker att hålla avstånd, säger regionens smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Med 407 bekräftat smittade per 100 000 invånare under de två senaste veckorna ligger Norrbotten klart under riksgenomsnittet på 872 smittade. Men tidigare i år var bilden en helt annan.

– Vi hade en riktig smäll i Gällivare i maj och juni. Det fick väldigt jobbiga konsekvenser, flera dödsfall. Ett tag låg vi ganska risigt till, säger Anders Nystedt.

Men smällen i Gällivare ledde också till bra saker, enligt smittskyddsläkaren.

– Det blev en väckarklocka. Många förstod att det här är på allvar, säger han.

I oktober och början av november steg smittan ändå ganska kraftigt i Norrbotten. Men den 10 november fick regionen lokala allmänna råd.

– Då upplevde jag att norrbottningarna satte upp garden på ett väldigt bra sätt, och förstod att det går alldeles utmärkt att leva på avstånd, säger Anders Nystedt.

Även under jul- och nyårshelgerna har folksamlingarna i stort sett uteblivit. En förklaring tror Anders Nystedt är att regionen har fokuserat på ett enkelt budskap.

– Det har kommit många ändringar i de nationella råden, många har upplevt det som krångligt. Vi har sagt: Håll bara avståndet, två meter, så kommer det att bli bra.

Den glesa befolkningen i Norrbotten har så klart bidragit, länet är tillsammans med Jämtland Sveriges minst befolkningstäta. Men medborgarna har också agerat på ett annat sätt än i andra delar av Sverige, enligt Anders Nystedt.

– Man har varit lite tålmodigare i Norrbotten: ”Det går väl bra att skippa den här festen”.

I sjukvården är läget fortfarande ansträngt, även om behovet av vård för covid-19 var som störst i början av december.

– Julhelgen har varit uthärdlig, vi har kunnat ta emot enstaka intensivvårdspatienter från andra regioner, säger Anders Nystedt.