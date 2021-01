Svensktoppen: Stenström klättrar

Thomas Stenström inleder det nya året på topp. Hans ”Ser du månen där du är i kväll (tillsammans igen)” kniper förstaplatsen på 2021 års första Svensktoppen.

1. (7) Thomas Stenström: ”Ser du månen där du är ikväll (Tillsammans igen)”

2. (6) My Marianne & Jonathan Johansson: ”Come whatever, come what may”

3. (10) Laleh: ”Vinterland”

4. (3) Newkid: ”Starkare”

5. (5) ”Victor Leksell: ”Svag”

6. (1) Agnes: ”Fingers crossed”

7. (4) Benjamin Ingrosso: ”Långsamt farväl”

8. (2) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

9. (Åt) Smith & Thell – ”Year of the young”

10. (Åt) Miriam Bryant – ”Passa dig”

Bubblare:

Newkid – ”Du måste finnas”

Lou Elliotte – ”Best you've ever had”

Helene Sjöholm – ”Han har ett sätt”