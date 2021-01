Under natten mot onsdagen drar ett nederbördsområde in från Östersjön och slår över till snöfall när det når Skåne. Men temperaturen kommer ligga kring nollstrecket, så SMHI bedömer pulkamöjligheterna som osäkra. Däremot finns det risk för halka.

– Det finns risk eller chans, hur man nu vill se det, att det kan snöa på under onsdagen. Men det kommer också in mildare luft under dagen så risken är att det kan bli blött. Frågan är hur mycket som lägger sig ordentligt, säger David Olsen, jourhavande meteorolog på SMHI, och gissar på att omkring fem centimeter kommer falla under onsdagsdygnet.