40 kilometer i timmen på gatorna i Laholms stad

På alla andra tätorter i kommunen är det redan gjort. Nu sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen även i Laholms innerstad. Miljö- och byggnadsnämnden vill ha så få olika hastigheter som möjligt inom tätorterna.

Till våren vill Miljö- och byggnadsnämnden att det ska vara 40 kilometer i timmen på i princip samtliga vägar i Laholms stad. Bild: Thommy Nyhlén

Sedan 2014 har har tätorterna, by för by, i Laholms kommun fått enhetlig hastighet på 40 kilometer i timmen. Miljö- och byggnadsnämnden hoppas att listan blir komplett nu under våren 2021 då man föreslår att hastigheten sänks till 40 kilometer i timmen även i Laholms stad.