Monty Python-musikalen ”Spamalot” blir film

Musikalen ”Spamalot” bygger på kultförklarade filmen ”Monty Pythons galna värld” (på engelska ”Monty Python and the holy grail”). Den gjorde succé på West End, Broadway och i Sverige när den sattes upp i olika versioner från 2005. Nu blir musikalen film, med manus skrivet av Monty Python-medlemmen Eric Idle, uppger The Wrap