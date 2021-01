Landskrona har Skånes största smittspridning

Landskrona har den största smittspridningen av covid-19 i Skåne, enligt den senast tillgängliga statistiken från Folkhälsomyndigheten. I förra veckan rapporterades 417 nya smittade i Landskrona, en ökning från veckan dessförinnan.

Det motsvarar 904 nya fall per 100 000 invånare, jämfört med Skånesnittet på 669 fall per 100 000. Generellt är smittspridningen just nu högst i de västra delarna av Skåne. Bjuv och Burlöv ligger närmast Landskronas höga siffror med 884 respektive 889 nya fall per 100 000 invånare. Lägst smittspridning i länet har Örkelljunga med 330 nya fall per 100 000 invånare.

Som vi berättade igår tillämpar de kommunala högstadierna i Landskrona distansundervisning från måndag till 24 januari, enligt Smittskydd Skånes rekommendation – samma beslut har tidigare fattats för Öresundsgymnasiet.

– Vi försöker se till att så många som möjligt i vår personal jobbar hemma, säger Carina Funeskog, Landskrona stads strategiska HR-chef.

Till de som inte kan det sträcker kommunen ut en hand. Det handlar om den rekommendation på munskydd i kollektivtrafik under rusningstid som gäller från och med igår torsdag.

– För de medarbetare som behöver vara på arbetsplatsen och måste ta sig dit via kollektivtrafik erbjuder vi munskydd. Om de inte har möjlighet att hämta ut hos Skånetrafiken, säger Carina Funeskog.

Skånetrafikens frikostighet med munskydd är begränsad. Den gäller bara kundcentrumen – närmast i Lund och Helsingborg – och från och med torsdagen får resenärer bara hämta ut ett munskydd i taget.

Den kommunanställda i Landskrona som vill ha ett munskydd för buss- eller tågresa meddelar sin chef, som skickar iväg en beställning centralt. Skydden tas från kommunens centrala lager, och man ska enligt Carina Funeskog hela tiden försäkra sig om att omsorgen får det den behöver.

Biblioteken fortsätter vara stängda i Landskrona till och med 24 januari, även om andra kommuner ändrat sig och öppnat dem.