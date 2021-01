Fyra rattfylleriärenden på lika många timmar

Laholmspolisens patruller hade fullt upp under torsdagen. Under några timmars tid fullkomligt ramlade det in misstänkta drograttfyllerier och en man i 60-årsåldern togs i rask följd två gånger misstänkt för grov olovlig körning – på två olika adresser.

Patrullerna på Laholmspolisen hade en hektisk torsdag med många ingripanden. Bild: Johan Nilsson/TT Enligt Daniel Bergman, kommissarie på Laholmspolisen, pågår ingen särskild kampanj eller trafiksäkerhetsvecka i Laholm för tillfället. Däremot var patrullerna, ute på kommunens vägar, extremt lyckosamma och pricksäkra under torsdagen och på bara några timmar rapporterades sex män i olika åldrar för diverse typer av brott.