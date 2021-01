Genom skakningar sägs det att kroppen ska stärkas. Nu kan vibrationsträning genomföras i grupp i Båstad.

Patrik Oskarsson och Katrin Malwitz satsar på vibrationsträning i grupp i Båstad. Bild: Michael Lundblad

Plattan under Katrin Malwitz vibrerar i jämn takt medan hon sträcker ut armarna mot taket. Det är hon och sambon Patrik Oskarsson som står bakom satsningen Be well & fit Båstad.