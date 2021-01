Isak Petersson är tillbaka i IS Halmia – klubben han lämnade för Eskilsminne inför 2018 års säsong.

– Jag har haft två bra år i Eskil men nu vill jag testa något annat, säger Petersson.

Isak Petersson från senast då det begav sig i IS Halmia-tröja. Nu är han tillbaka. Bild: Johan W Jönsson/arkiv

Isak är fostrad i Knäreds IK men har sedan spelat på högre nivå med BK Astrio, Snöstorp Nyhem FF, Vinbergs IF, IS Halmia och nu senast med Eskilsminne IF i division 1.