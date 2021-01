Topplistorna: Newkid fortsatt etta

Newkid och Victor Leksell håller ställningarna på singel- respektive albumlistan även denna vecka. Det är klent med nykomlingar, det högsta nya bidraget på singellistan är Justin Bieber med ”Anyone” på sjätteplatsen.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (Åter) Blandade artister: ”Så mycket bättre – säsong 11”

3. (2) Yasin: ”98.01.11”

4. (4) The Kid Laroi: ”F-ck love”

5. (3) The Weeknd: ”After hours”

6. (7) Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

7. (8) Harry Styles: ”Fine line”

8. (6) Newkid: ”Mount Jhun”

9. (5) Ana Diaz: ”Så mycket bättre 2020 – tolkningarna”

10. (11) Taylor Swift: ”Evermore”

11. (10) Ariana Grande: ”Positions”

12. (12) Miley Cyrus: ”Plastic hearts”

13. (18) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

14. (15) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”

15. (25) Einár: ”Unge med extra energi”

16. (19) Dree Low: ”Flawless”

17. (21) Ana Diaz: ”Tröst och vatten”

18. (16) Ava Max: ”Heaven & hell”

19. (20) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

20. (22) Hov1: ”Vindar på Mars”

Singlar:

1. (1) Newkid: ”Du måste finnas”

2. (3) Miriam Bryant & Yasin: ”Ge upp igen”

3. (2) Newkid: ”Starkare”

4. (4) Vikctor Leksell: ”Svag”

5. (6) The Kid Laroi: ”Without you”

6. (Ny) Justin Bieber: ”Anyone”

7. (8) 24kGoldn & Iann Dior – ”Mood”

8. (7) The Weeknd: ”Blinding lights”

9. (5) Thomas Stenström: ”Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen)”

10. (10) Joel Corry featuring Mnek: ”Head & heart”

11. (9) Miss Li: ”Komplicerad”

12. (12) Molly Sandén featuring Newkid: ”Jag mår bra nu”

13. (14) Ed Sheeran: ”Afterglow”

14. (13) Zara Larsson & Carola: ”Säg mig var du står”

15. (20) Tiësto: ”The business”

16. (15) Myra Granberg: ”HKF (Håll käften & försvinn)”

17. (21) CJ: ”Whoopty”

18. (18) Tate McRae: ”You broke me first”

19. (17) Yasin: ”Talk 2 me”

20. (16) Darin: ”En säng av rosor”

Källa: GLF