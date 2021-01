Countryartisten Ed Bruce död

Den amerikanske artisten och låtskrivaren Ed Bruce är död.

Han avled av naturliga orsaker i Clarksville, Tennessee, skriver Billboard

William Edwin Bruce Jr, som han egentligen hette, spelade in sina första låtar för Sun Records i Memphis redan som tonåring.

Under sin karriär hade han 35 hitlåtar på den amerikanska countrylistan. Ofta blev hans låtar dock mer populära med andra artister. Hans ”Mammas don’t let your babies grow up to be cowboys” från 1974 blev till exempel en stor hit med Waylon Jennings och Willie Nelson några år senare.

Bruce hade också en skådespelarkarriär och i början av 80-talet spelade han butter sheriff i den populära westernserien ”Bret Maverick” med James Garner.

Ed Bruce blev 81 år.