På bara fem år har företaget Monthlycup gjort en rejäl resa med sina menskoppar. I dag säljer man runt 50 000 exemplar per år med export över hela världen. Och produktionen, den finns hos Indumedic i Munka Ljungby.

Lisa Perby, som står bakom bolaget Monthlycup, har sin tillverkning hos Johan Ejehag på företaget Indumedic i Munka Ljungby. Bild: Niklas Gustavsson

Det började med att Lisa Perby fick höra om menskoppens förträfflighet via en väninna. Att koppen bara behöver tömmas ett par gånger per dygn, att den inte syns eller märks och man obehindrat kan bada eller träna under sin mensperiod, var några av fördelarna som nämndes. Att menskoppen är återanvändbar i upp till fem år och ersätter omkring 1 600 tamponger eller bindor är en annan fördel.