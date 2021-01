Pusselboom i pandemitid: ”Stimulerar hjärnan”

Fakta

Under fjolåret sålde pusseltillverkaren Ravensburger 20 pussel i minuten jämfört med 7 stycken per minut 2019, enligt CNBC.

I Australien meddelade premiärminister Scott Morrison under landets nedstängning i mars att pussel ingick i kategorin "nödvändiga" varor – vilket innebar att invånarna tilläts lämna sina hem för att köpa dem.

De tre bästsäljande pusslen hos nätbokhandeln Adlibris är: "Full monty fever" (1000 bitar), "Looking across the river" (500 bitar) och "A day on the river" (1000 bitar).