Efter några års tillbakadragen tillvaro i ett lager går Ångefärjestationens perrongtak en ljusare framtid till mötes. Nu monteras taken upp igen på sin nygamla plats, tillsammans med ett eko från tiden då tågen rullade in på stationen.

Nu byggs det gamla perrongtaket upp utanför hotell Seau. Bild: Britt-Mari Olsson

Taken monterades ner 2016 när rivningarna och flytten av den gamla ångfärjestationen, dagens The Tivoli, genomfördes. Nu är hotellet och kongressen färdiga för invigning och taken gör comeback som väderskydd för resenärer.