Gizem Erdogan: ”Det obekväma gör det äkta”

Polisdramat ”Tunna blå linjen” har hyllats redan före premiären i SVT. Gizem Erdogan gestaltar polisen Leah i polisarbetets och vardagens prövningar.

Att kalla ”Tunna blå linjen” för ett polisdrama är en aning förenklat, framför allt är det ett relationsdrama där man följer poliserna Sara, Magnus, Leah, Jesse, Faye och Daniela i deras liv i Malmö med allt vad det innebär – att förhindra självmord, bemöta rasism, stoppa droghandel och hjälpa missbrukare, jaga våldtäktsmän, och samtidigt – i sina privatliv – tampas med skilsmässor, ensamhet, romanser, död och trassliga familjeband.

När Gizem Erdogan hade läst manuset tvekade hon inte att tacka ja.

– Det är precis sådant här jag vill jobba med, drama där karaktärerna driver berättelsen framåt. Det har varit en ynnest, säger hon under intervjun, som sker digitalt.

Manusförfattaren Cilla Jackert har tillsammans med bland andra regissören Sanna Lenken och skådespelarna arbetat hårt för att få handlingen att kännas autentisk. Många timmars förarbete har lagts på att skådespelarna ska lära sig allt från polis-lingo till kampsport och hur man stukar polismössan rätt så att ”man inte ser ut som en korvgubbe”, förklarar Gizem Erdogan. Det var också poliser med som rådgivare vid varje inspelning.

I seriens tio avsnitt skymtar sammanlagt närmare 400 personer förbi i olika roller, som statister men även i lite större roller, och de flesta av dem är inte professionella skådespelare.

– Det var på många sätt fantastiskt, men också utmanande. Vissa hade egen erfarenhet av den roll som de spelar och det kunde skapa en sådan nerv på inspelning att det knappt gick att värja sig. Ibland var jag helt mållös över deras förmåga att vara så trovärdiga.

Det är det obekväma, i kombination med ett välskrivet och komplext manus, samt regin, som gör att ”Tunna blå linjen” redan har hyllats, tror Gizem Erdogan.

– Manuset vågar närma sig det obekväma utan en moralisk kompass, utan ett budskap. Det intressanta är just de här människorna, i olika situationer. Det gör det äkta – det är livet på riktigt.

Gizem Erdogan drivs av gestaltandet och det konstnärliga i skådespeleriet, men i ”Tunna blå linjen” finns flera brännande samtida teman och hon tror att serien både kan väcka intresse för yrket och skapa diskussioner kring polisens arbete.

– Polisen har kanske en del att ta itu med inom sin kår, där finns rester av en äldre struktur och det är en samhällsbärande yrkesroll och då har man ansvar att ta itu med exempelvis strukturell diskriminering, som ju finns där, precis som i andra delar av samhället.

I arbetet med serien blev hon också medveten om polisernas många gånger hårda vardag.

– Jag visste inte riktigt hur tuff deras vardag kan vara. De är ju oftast först i väldigt extrema situationer, och det kan påverka i både yrkeslivet och privat.

Leah, som Gizem Erdogan gestaltar, är en på en och samma gång hård och mjuk person. Hon är omtänksam och skojar med sina kollegor, tar tålmodigt hand om sin excentriske morfar Jurek, som hon också ofta bråkar med. Men Leah är också mycket ensam och har svårt för att be andra om hjälp när hon, en bit in i serien, blir allt mer destruktiv och tyngd. Det var just Leahs dubbelhet som Gizem Erdogan fastande för.

– Det är inte så tydligt vem hon är, det finns något hemlighetsfullt över henne. Hon är konfrontativ, samtidigt som hon är pragmatisk och stängd, men ändå sårbar. Det är också intressant med rollen hon har till sin morfar och den varma relationen mellan henne och hennes chef.

Sitt stora genombrott fick Gizem Erdogan i fjol som IS-hustrun Pervin i ”Kalifat”. Serien producerades för SVT, men har via Netflix visats i ett stort antal länder.

Gizem Erdogan belönades med Kristallen som bästa kvinnliga skådespelare och hoppades på en mer internationell karriär, men ungefär samtidigt som framgångarna kom pandemin till Europa.

– Jag vill fortfarande gärna jobba internationellt. Helst med Thomas Vinterberg, men han jobbar ju nästan bara med män, haha. Vi får se.

Nu stundar inspelningarna av årets julkalender ”En hederlig jul med Knyckertz”, som SVT beskriver som en humoristisk julsaga. Handlingen är baserad på Anders Sparrings barnböcker om tjuvfamiljen Knyckertz och det är även han som har skrivit manuset.

– Jag kastar mig in i en helt annan värld, från tunga ämnen till familjeunderhållning. Det är lite nervöst men jag blev helt förtjust i manuset när jag läste det.

Fakta Gizem Erdogan Född: 1987 i Göteborg. Bor: I Stockholm. Bakgrund: Skådespelare utbildad vid teaterhögskolan i Malmö 2012-2015. Guldbaggenominerades i birollskategorin för rollen som Sarah i filmen "Dröm vidare" 2017. Fick sitt stora genombrott som Pervin i "Kalifat" i fjol och var under 2020 även aktuell i Netflix-serien "Kärleken och anarki". Hör till Göteborgs stadsteaters fasta ensemble och har där bland annat spelat i "Alice i Underlandet", "Ett dockhem" och "Utvandrarna", samt "Lolita", "Bibeln" och "Vågen" på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Aktuell som: Polisen Leah i SVT-dramat "Tunna blå linjen", som får premiär den 17 januari. Spelar också mamman Fia i årets julkalender "En hederlig jul med Knyckertz".

Fakta "Tunna blå linjen" Manus av Cilla Jackert. Huvudregissör är Sanna Lenken. Gizem Erdogan är det största skådespelarnamnet i produktionen och bland hennes medspelare finns Per Lasson ("Eagles", "Sommaren med släkten", "Bron"), Amanda Jansson ("Beck", "Midnattssol"), Oscar Töringe ("Min pappa Marianne", "Syrror"), Anna Sise ("Eagles", "Hamilton", "Skeppsholmen") och Sandra Stojiljkovic ("Top dog", "Bron", "Wallander"). Premiär den 17 januari i SVT1 och på SVT Play.