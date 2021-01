Design från Skåne lockar – från Rosenbad till Amazons kontor

Satsningar på svenska formgivare och egen tillverkning i fabriken på Österlen ligger bakom framgången för Gärsnäs möbler. – Vi har gått mot strömmen i möbelindustrin men dagens trender kring hållbarhet och genuinitet talar för att vi har gjort rätt, säger Anna Klockby som driver företaget tillsammans med sin man.

När regeringsbyggnaderna i Stockholm nu renoveras ska även möblerna bytas ut. De många mötesrummen i Rosenbad kommer bland annat att fyllas med fåtöljer tillverkade i samhället Gärsnäs i östra Skåne.

– Departementen är viktiga kunder till oss, precis som ambassader och universitet som alla lägger ett allt större värde på kulturhistoria och kvalitet i sina upphandlingar. Det gynnar oss, förklarar Dag Klockby, vd i familjebolaget, samtidigt som han pekar ut bolagets många storsäljare i visningslokalen som har stora fönster ut mot huvudgatan i den lilla skånska byn.

Det handlar om stolar, bord och soffor i välbekant, nordisk och avskalad stil.

– En tidlös skandinavisk design är viktig för oss. Men eftersom vi är inriktade på offentliga miljöer så måste våra möbler också vara lätta, kunna staplas och passa in i olika sammanhang.

Gärsnäs drivs av paret Dag och Anna Klockby. En tredje delägare är Anna Klockbys far, Åke Axelsson, som är en ikon inom svensk möbeldesign. Nära hälften av företagets olika möbler har skapats av hans penna. Trion köpte in sig i Gärsnäs 2003 och tog över helt fem år senare. Men bolaget har anor från 1893 och är därmed en av få svenska möbeltillverkare som överlevde stålbadet under 1960- och 70-talet när Ikea och stora köpcentrum slog undan benen för alla lokala spelare.

Den långa historiken är, enligt Dag Klockby, viktig eftersom den symboliserar bolagets kärnvärden som lokal produktion, genuinitet och hållbara material.

– En gång i tiden hämtades allt virke till möblerna från bokskogarna runt Gärsnäs. Det är omöjligt i dag men vi köper bara miljöklassat trä.

Bakom visningslokalen finns fabriken där alla möbler produceras, delvis baserat på gamla metoder.

– Vi har gått motströms i en bransch som i flera decennier flyttat ut produktion till andra länder och till underleverantörer. Många har sagt att det inte kommer att fungera men jag tror bara att vi var 20 år för tidiga. För i dag känns det väldigt rätt när värden som lokalproducerat, hållbarhet och genuinitet blir allt viktigare, säger Anna Klockby.

Efter några tuffa inledande år har Gärsnäs visat svarta siffror sedan 2010. Men i flera år har vinsten legat farligt nära noll och enligt Dag Klockby har lönsamheten varit för svag.

– Vi har gjort en del offensiva satsningar under åren som har kostat. Det handlar om nya maskiner i fabriken och om investeringar i marknadsföring för att bli ett naturligt val i ‘high-end’ segmentet, säger Dag Klockby och pekar på att lönsamheten i år blir bättre.

Trots fallande omsättning på grund av pandemin ökar vinsten från 0,3 till 3,5 miljoner kronor. I dag säljer bolaget sina möbler till framför allt företag och till offentlig sektor. En mindre andel säljs till privatpersoner men det är ett segment där Gärsnäs vill växa.

– Trenden inom möbelbranschen är att de här delarna flyter ihop. Offentliga miljöer ska mer kännas som hemma där man ska kunna sitta i en soffa på jobbet och surfa med sin laptop. Det blir en mer allmängiltig design och det gynnar oss.

Bolagets strategi är att sälja samma möbler till den professionella marknaden såväl som mot konsumentmarknaden där bolaget redan i dag har exklusiva återförsäljare som Nordiska Galleriet och Malmstensbutiken i Stockholm. Planen är att få ut möblerna bredare och även öppna en helt egen ‘flagship store’ i Stockholm nästa år.

Besökare i Gärsnäs kan även köpa möbler direkt från visningslokalen. Det har blivit mer och mer populärt, särskilt under sommarmånaderna då paret också flyttar ned från Stockholm till sitt sommarhus i Simrishamn och är på plats för att möta kunderna. Enligt Anna Klockby vill många gäster även besöka fabriken.

– Också professionella kunder vill se vår produktion och för dom handlar det om att de behöver veta att möblerna tillverkas på ett hållbart och korrekt sätt.

Även internationella möbelagenter och inköpare har blivit ett vanligare inslag i Gärsnäs de senaste åren. I dag säljer bolaget möbler till framför allt Europa men har också agenter i Japan och USA. Bolagets stolar och fåtöljer kan hittas på kontor hos bland andra Amazon, Google och tyska ekonomitidningen Handelsblatt i Düsseldorf.

– Det är utmärkta referenskunder förstås och vi siktar på att öka den internationella andelen av vår försäljning som i dag står för runt femton procent, säger Dag Klockby.

Just de skandinaviska rötterna är särskilt viktiga bland utländska företag som letar efter något unikt, lägger Anna Klockby till.

– Vår designtradition väger verkligen tungt och det är många internationella agenter som har sökt upp oss – och inte tvärtom, säger hon.

– De vill gärna besöka oss och då är vi glada att finnas just här med Österlens fantastiska natur och alla charmiga matställen. Alla blir helt sålda!

Fakta Coronakrisen Dag Klockby om hur pandemin har påverkat Gärsnäs möbler: – Pandemin har slagit hårt mot möbelförsäljningen mot offentliga miljöer. Vår lycka är att vi inte säljer så mycket till restauranger och hotell som har drabbats värst. Sammantaget spår vi ett omsättningstapp från 82 till 70 miljoner kronor i år på grund av pandemin. – Något som vi har grubblat mycket på är hur vår bransch kommer att påverkas av förändrade beteendemönster på sikt. Ett scenario är att företag kommer att låta sin personal köpa kontorsmöbler till hemmen eftersom de arbetar så mycket hemifrån och sparar kontorsyta.