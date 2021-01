Shakira säljer rättigheterna till sina låtar

Shakira säljer rättigheterna till hela sin låtkatalog till företaget Hipgnosis Song Fund, rapporterar BBC . Hon är den senaste i raden av stjärnor som Bob Dylan och Stevie Nicks som sålt av sina rättigheter.

Shakira har haft hits som ”Waka waka (This time for Africa)”, ”Whenever, wherever” och ”Underneath your clothes” och sålt över 80 miljoner album.

145 låtar totalt ingår i köpet, men vad slutpriset landade på har inte offentliggjorts av någon av parterna. Hipgnosis Songs Fund är en fond där investerarna tjänar pengar på musikroyalties och de betalar oftast ut de kommande 15 årens beräknade royaltysummor vid köptillfället.