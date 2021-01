Uppsving för begagnade bilar under pandemin

Efter två år med minskad försäljning av begagnade bilar har intresset tagit fart igen under pandemin. Under 2020 gjordes 28 681 fler ägarbyten än under 2019, visar en rapport från bilförmedlaren Kvdbil. Det är en ökning med 2,2 procent.

Den största ökningen skedde under årets tredje kvartal då det såldes fler fordon än någonsin tidigare.

”När coronaviruset började spridas i Sverige ökade efterfrågan på privata fordon kraftigt och detta kunde inte matchas av nybilshandeln som drabbades av stora leveransproblem när delar av Europa stängde ner”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, i ett pressmeddelande.

Försäljningen ökade i 15 av landets 21 län, och den ökade mer bland kvinnor än bland män. Ägarbyten bland männen ökade med 0,6 procent under året, medan motsvarande siffra för kvinnorna var hela 4,9 procent.

”Kvinnor åker kollektivtrafik i högre utsträckning än män. När nu många svenskar förändrat sitt resande är det naturligt att den största ökningen av bilköp sker bland kvinnor”, säger Daniel Odsberg.