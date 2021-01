Armie Hammer hoppar av film efter anklagelser

Armie Hammer hoppar av den kommande filmen ”Shotgun wedding”, där han skulle ha spelat mot Jennifer Lopez, skriver Hollywood Reporter

Beskedet kommer efter att skärdumpar spridits i sociala medier under ett par dagar, där skådespelaren uppges ha skickat meddelanden om sina sexuella fantasier med kannibalistiska inslag till främmande kvinnor. Hammer säger till tidningen att chattarna är fejkade och att han inte tänker svara på några ”bullshitanklagelser”.

Enligt filmbolaget Lonsgate har Armie Hammer begärt att få hoppa av filmen, kort inpå inspelningsstarten, och bolaget har stöttat honom. Skådespelaren säger att beslutet har att göra med att han inte kan vara borta från sina barn för att spela in film i Dominikanska Republiken i fyra månader.

Armie Hammer är 34 år gammal och mest känd för att ha spelat en av huvudrollerna i ”Call me by your name”.