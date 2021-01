Blackrock redovisar vinstlyft

Amerikanska Blackrock, världens största förmögenhetsförvaltare, redovisar ett vinstlyft på 20 procent för fjärde kvartalet 2020. Bakom lyftet ligger ökad aktivitet på finansmarknaden, vilket tryckte upp Blackrocks förvaltade förmögenhet till nya rekordnivåer.

Nettovinsten för fjärde kvartalet steg till 1,57 miljarder dollar, 10:18 dollar per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 1,31 miljarder dollar, 8:34 dollar per aktie, under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Analytiker hade räknat med en vinst på 9:14 dollar per aktie.

Blackrocks förvaltade förmögenhet uppgick vid årsskiftet till 8 680 miljarder dollar (motsvarande 72 000 miljarder kronor), en ökning från 7 810 miljarder dollar vid utgången av tredje kvartalet.

Det totala nettoinflödet var 126,9 miljarder dollar, något lägre än 128,7 miljarder under kvartalet före.