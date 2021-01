HV71 bröt lång svit – Växjö vann toppmöte

Krislaget HV71 bröt sin tio matcher långa svit utan trepoängare. 4–2 över Färjestad var första fullpoängaren sedan den 5 december. Växjös Emil Pettersson firade sin 27:e födelsedag genom avgöra toppmötet hemma mot Rögle i förlängning, 3–2.

HV71 sågs som av många som en av toppkandidaterna inför säsongen. Men det mesta har gått snett för Jönköpingsklubben och inför rivalmötet med Färjestad hade laget en tio matcher lång svit utan fullpoängare och låg på näst sista plats i SHL.

Senaste trepoängaren kom borta mot Smålandskollegan Oskarshamn den 5 december. Sedan dess hade laget hemska åtta förluster och två segrar efter förlängning/straffar.

Mot Färjestad kom islossningen tack vare två mål på 46 sekunder i inledningen av andra perioden.

Alexander Bergström gjorde sitt första av två mål sedan han prickskjutit 1–0 i numerärt överläge och Jesper Kokkonen fixade 2–0 med sitt första SHL-mål i karriären. 27-åringen värvades från allsvenska Bik Karlskoga där han i fjol gjorde 24 mål.

– Det är klart att det har varit tufft. Jag är van att göra mål i var och varannan match och nu tog det 30 matcher, sade han till C More.

HV71 gjorde tre mål i mittperioden – det tredje genom Eric Martinsson – och gick fram till 4–0 innan Färjestad kunde snygga till siffrorna.

Färjestad är också i en tuff svacka, har sju raka matcher utan trepoängare, varav sex förluster.

Växjö tog greppet i toppmötet hemma mot Rögle när Pontus Holmberg gjorde ett tidigt 1–0-mål.

Men serieledaren vände i en stark mittperiod. Tyler Matson kvitterade till 1–1 i ett två mot ett-läge sedan backen Niklas Hansson slagit en öppnande passning till Brady Ferguson och Simon Ryfors styrde in 2–1 i slutet av perioden.

Stjärnskottets 16:e mål för säsongen.

Men Växjö kom tillbaka. Med bara 46 sekunder kvar av tredje perioden, med målvakten Viktor Fasth utplockad, kvitterade Andrew Calof.

I förlängningen åkte Rögle på en utvisning direkt, för många spelare på isen, och Emil Pettersson kunde stänka in 3–2.

– Skönt att kunna få in en kvittering och sedan avgöra, sade Pettersson till C More vars hemmastarka lag tog sin 14:e seger av 15 möjliga på hemmaplan.

Rögle behåller serieledningen, en poäng före tvåan Luleå, medan Växjö är fyra poäng bakom Skånelaget på sin fjärdeplats.