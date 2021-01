Skådespelaren Mona Malm är död. Hennes rollista inom svensk film och teater är enorm. Kritikern Leif Zern lyfter fram en skådespelare som under decennier varit ett med svensk teater och film.

Mona Malm avled på Södersjukhuset under tisdagen, berättar sonen Jan Wahlman för TT. Hon kom in på Dramatens elevskola 1954 och jobbade sedan på nationalscenen med undantag för början av 1960-talet då hon hon under några år gjorde tv-teater och sedan tillhörde Stockholms stadsteater. Därutöver har hon gjort många filmroller.

– Hon har varit med jättelänge, hon är ett med svensk teater och film och har varit det under hela sitt liv. Hon tillhör inte dem som alltid spelade huvudroller. Men hon hade det som en del bra skådespelare har, en energi, säger teaterkritikern Leif Zern.

Han tycker att Mona Malm gav intrycket av att det var roligt att stå på scenen, och hon kunde förmedla det till åskådarna.

– Hon tillhörde den där sorten som kunde spela både allvarliga och komiska roller. Hon hade humor och det är inte alla skådespelare som har det. Men hon var kul, på scenen och även i filmer och tv-serier.

Hon spelade bland annat Alma Ekdahl i ”Fanny och Alexander”, där hon var fru till den roll som Jarl Kulle gjorde.

– Det var ett bra exempel på Ingmar Bergmans blick för skådespelare, hon passade ihop med den tokige figuren som Jarl Kulle spelade. Hon passade, med sin humor som vägde upp hans tokerier.

Kollegan Börje Ahlstedt arbetade tillsammans med Mona Malm på Dramaten där de båda ingick i den fasta ensemblen.

– Mona hade en väldigt dubbel utstrålning, som en vacker njutningsfull kvinna å ena sidan och en modersgestalt med en varm och mänsklig utstrålning å andra sidan. De här två sidorna kompletterade varandra. Det gjorde Mona Malm till en av våra allra pålitligaste skådespelare, säger Börje Ahlstedt som också medverkade i den första säsongen av SVT:s ”Stjärnorna på slottet” tillsammans med henne.

– Hon var uppriktig, mänsklig och varm. Det är en stor saknad när jag hör att hon inte finns med oss längre.

Mona Malm hette egentligen Mona Wahlman. Som ogift hette hon Ericsson men tog sig artistnamnet Malm på 50-talet på inrådan av revykungen Kar de Mumma.

– Hon kunde inte heta Ericsson, för det var för likt Anna-Lisa Ericsson som var med i samma revy, berättar sonen Jan Wahlman.

Mona Malm blev 85 år.