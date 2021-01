Butiken Alvas hund & häst på Snapphaneallén, bredvid Godisflyget och intill Trafikplats Skånes Fagerhult, har drabbats av en storstöld.

Någon gång under tisdagen eller onsdagen bröt sig tjuvarna in via baksidan på butiken. Varor för över 50 000 kronor stals, enligt polisanmälan.