FHM stoppar möjligheten att köpa hämtmat kvällstid

Restaurangerna ska vara stängda för all verksamhet efter klockan 20. Folkhälsomyndigheten markerar tydligt mot Laholms kommun som sedan tidigare tillåtit restaurangägare ha öppet efter 20.00 för take away.

Ingen hämtpizza efter 20.00 har Folkhälsomyndigheten bestämt. Bild: Bonny Håkansson Kommunen meddelar via sin hemsida att Folkhälsomyndigheten satt stopp för att låta restauranger ha öppet efter klockan 20. När regeringen, den 24 december, införde restriktioner kring alkoholförsäljning på krogen bestämde Laholms kommun att ge krögarna möjlighet att ha köken öppna efter 20.00 – endast för hämtmat.