”Inte helt orealistiskt” med festivalsommar

Urkult har redan ställt in – samtidigt laddar festivaljättarna med stora dragplåster och biljettsläpp. Men blir det någon festivalsommar i år? – Det är inte helt orealistiskt, enligt Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

De klassiska festivalområdena stod tomma under förra sommaren till följd av pandemin. I stället laddade arrangörerna om för 2021 – publiken fick behålla sina biljetter och många artister blev ombokade.

Nu är smittspridningen större än någonsin, men arrangörerna sätter sitt hopp till vaccinet – de flesta i alla fall. Urkult, Sollefteåfestivalen som är inriktad på folk- och världsmusik, har redan ställt in.

– I och med att det är så osäkert huruvida det kan ske kulturevenemang av det här slaget känner vi att vi inte kan börja använda våra ekonomiska resurser nu. Vi vill stänga igen och spara så att det kan bli en festival när det finns lite fler garantier att det går. Det är vår enda inkomstkälla, säger Malin Spjuth, bokare och samordnare på Urkult.

Lollapalooza, som ska äga rum i Stockholm i början på juli, säljer redan biljetter och lockar med artister som Post Malone, Kendrick Lamar och Pearl Jam. Sölvesborgfestivalen Sweden Rock planerar att öppna portarna den 9 juni och har släppt 83 akter, men inga nya biljetter. Håkan Hellström, som tidigare har slagit publikrekord på Ullevi med drygt 70 000 personer, ska enligt planerna spela på Göteborgsarenan under fyra kvällar i augusti.

Men kan musikevenemang av den här kalibern äga rum i sommar?

– Det är inte helt orealistiskt, men det finns osäkerhetsfaktorer, säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

– Det skulle kunna vara realistiskt om alla, eller tillräckligt många, hinner få vaccin och att vaccinen är tillräckligt effektiva så att vi uppnår flockimmunitet. Om vi lyckas trycka tillbaka smittspridningen i samhället tillräckligt mycket så kan det vara realistiskt att ordna så här stora evenemang, säger han.

Hur många vaccinerade som krävs för att uppnå flockimmunitet är inte klart, men man räknar med någonstans mellan 60 och 70 procent, uppger Arnberg.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vill däremot inte ge några besked.

– Det kommer att bero på hur smittan ser ut i befolkningen och hur vaccinationerna har slagit igenom. Det går inte att säga ännu.

Umeåfestivalen Brännbollsyran är planerad till början av juni, men enligt festivalgeneralen David Arkhult är man öppen för att flytta festivalen till sensommaren.

– Vi stänger inga dörrar, man måste vara flexibel, förutsättningarna ändras varje vecka, säger han.

TT: Hur skulle en till inställd musiksommar påverka er och branschen?

– Många har överlevt på grund av kulturstödet men det kan inte pågå i all oändlighet. Men det vore en tuff ekonomisk smäll såklart, och flera kommer kanske att ge upp om de inte får köra två somrar i rad, säger David Arkhult.

När TT söker de större arrangörerna vill de flesta inte ställa upp på intervjuer utan väljer att svara via mejl.

Sweden Rock arbetar för att genomföra festivalen om situationen tillåter, samtidigt som arrangörerna ”jobbar proaktivt med olika scenarier”, uppger festivalens presskontakt Sofia Lindqvist Lacinai.

Lugerfestivalen Way Out West svarar via sin presskontakt Filip Hiltmann att ”om det finns möjlighet att genomföra större evenemang utomhus i sommar måste vi självklart vara redo för att kunna ge publiken den möjligheten”.

Och kan arrangören lugna fansen vad gäller Håkan Hellströms konserter? Tja, Niklas Westergren, marknadsföringschef på FKP Scorpio, skriver visserligen att man ser fram emot att genomföra konserterna, men också det i konsertsammanhang numera så olycksbådande – att man ”följer utvecklingen och rådande rekommendationer noggrant”.