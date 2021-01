Konstnärer bjuds in till konstprojekt – ska arbeta i par

Nu söker Höganäs museum konstnärer som vill jobba i par och genomföra ett tvåmånaders projekt. I art in residence ska man jobba med utgångspunkt från museets lokalhistoriska samlingar.

– Jag tänker mig att det uppstår viss poesi, säger Martin Severinson.

I Höganäs museums lokala samlingar finns det fullt med historiska föremål. Det är allt från små minnesföremål till bruksföremål.

– Vi har en vind full och ett större lager, så det finns mycket att botanisera bland. Allt från spinnrockar till kakelugnar och vaskar, säger Martin Severinson, ordförande på Höganäs museum.

Nu bjuder museet in konstnärer att delta i projektet art in residence. De som blir utvalda ska under två månader med utgångspunkt från ett eller flera föremål från samlingarna skapa ett platsspecifikt verk. Det ska visas på museet och dess digitala plattformar.

– Jag tänker mig att det uppstår viss poesi mellan konstnärerna och verket. Det är det vi är nyfikna på vad det kan vara.

Konstnärerna, som måste vara från Höganäs kommun, ska jobba i par och blir ersatta med 8 000 kronor var. Det är kultur- och fritidsförvaltning som står för projektpengarna. Under våren blir det två perioder och under hösten ytterligare två.

Martin Severinson berättar att arts in residence är ett koncept där man bjuder in konstnärer att verka och står för boende, uppehälle och lön. Nu testar Höganäs museum det i ett mindre format.

– Konstnärerna gästar oss under en kortare period och jobbar med museets samlingar, för att göra dem intressanta eller ge dem nya infallsvinklar från en konstnärlig horisont. Det tycker jag kan vara spännande.

Vad hoppas ni ska komma ut av projektet?

– Vi vill sänka trösklarna och höja taken för konstnärernas närvaro. För besökaren ska det kännas lite mer spännande att komma till Höganäs museum och se vad som pågår. Och att det uppstår nya inslag som kan göra publiken nyfiken.

Konstnärernas ”working space” blir gavelrummet längst in i museet. Rummet är tillgängligt under museets öppettider under projektperioden.

– Hur de förvaltar ytan är upp till konstnärerna. Vi får se vad det blir.

Det är fritt fram för vem som helst att söka, man behöver inte vara konstnär på heltid för att bli antagen. Ingen specifik konstform efterfrågas, utan det kan vara bild, text, ljudkonst, koreografi eller teater.

– Allt från skrivande poet till dans eller målare. Det ska vara konstnärer som har ett intresse, en vilja och en nyfikenhet att göra detta.