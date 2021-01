New York Dolls gitarrist Sylvain Sylvain död

Sylvain Sylvain, gitarrist i det legendariska rockbandet New York Dolls, är död, skriver Pitchfork

Han avled i onsdags i sviterna av cancer, enligt ett inlägg på sin officiella Facebook-sida, skrivet av musikerkollegan Lenny Kaye.

Sylvain Mizrahi, som han egentligen hette, föddes i Kairo 1951 i en judisk familj, som senare emigrerade till New York.

Efter att ha spelat i konstellationer som The Pox och Actress rekryterades Sylvain Sylvain till New York Dolls 1971. Han spelade på de två album som bandet släppte på 70-talet och han var med i den uppsättning som återförenades under 00-talet.

”Min bästa kompis i många år. Jag minns fortfarande första gången jag såg honom dundra in i replokalen/cykelverkstaden med resväska och gitarr, direkt från planet efter att ha blivit deporterad från Amsterdam. Jag älskade honom direkt”, skriver New York Dolls gamle frontman David Johansen på Instagram

Sylvain Sylvain blev 69 år.