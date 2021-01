Efter coronasäkrade krogar och konserter – nu finns även coronasäkrad bokföringshjälp.

Veronika Nilsson och Jeanette Ström erbjuder coronasäker bokföringshjälp. Bild: Niklas Gustavsson

Under tre timmar på torsdagen erbjöd konsultfirman Ludvig & Co (före detta LRF Konsult) sina kunder att lämna in bokföringen utan att behöva gå ur bilen.