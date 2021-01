Sverige använder covidläkemedel trots avrådan

Sverige fortsätter att köpa in och använda det omtalade covidläkemedlet remdesivir, trots avrådan från WHO att göra just detta. – Vi tror att det fortfarande finns en plats för remdesivir, säger Charlotta Bergquist vid Läkemedelsverket.

I somras godkändes läkemedlet i EU efter att bland annat svenska Läkemedelsverket utvärderat preparatet på, vad myndigheten själv skriver, ”exceptionellt kort tid”.