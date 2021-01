Första dagen på mobila teststationen i Kvidinge

På grund av tekniska problem blev starten något försenad på den nya covid-19-provtagningen vid Kvidingebadet. Men därefter drog verksamheten igång och här ska 125 besökare i bilar tas emot om dagen.

Under måndagsförmiddagen rullar bilarna in en efter en till den nya covid-19 provtagningen vid Kvidingebadet. Jocki Topcu från Nobina har arbetat som busschaufför i många år men sedan lite mer än en månad tillbaka delar han ut och samlar in självtester på Regions Skånes mobila provtagningsstationer.

Sedan tidigare har han varit på en av Helsingborgs två stationer men nu är han med och hjälper till att starta upp verksamheten i Kvidinge.

– Det var bilar på plats redan när vi öppnade. Tyvärr hade vi problem med tekniken och var tvungna att hålla stängt en timme på morgonen men nu rullar det på och det är ganska många besökare, säger Jocki Topcu.

Till sin hjälp har han kollegan Theute Rexhepi som gör sin första arbetsdag på teststationerna.

– Jag försöker lära mig hur allt fungerar. Det är ett bra jobb och man får hjälpa människor, säger hon.

Samtidigt sitter en tredje kollega i boden och skriver ut etiketter och lämnar ut testerna. Besökarna bokar en tid via 1177.se och när de anländer till stationen får de ut ett test och har sedan 15 minuter på sig att utföra det på egen hand innan de kör fram till personalen och lämnar in det i en försluten påse. För de flesta besökare går det snabbt men för vissa är det lite besvärligare.

– En del äldre glömmer läsglasögonen och har svårt att läsa instruktionerna. Då försöker vi hjälpa till att förklara hur testerna går till. Med samma pinne ska man själv ta prover från halsen, näsan och saliven. Det är viktigt att ta det i rätt ordning annars kan det bli lite äckligt, säger Jocki Topcu.

Besökaren Anders Ahlberg utför testet för första gången och eftersom han bor i Åstorp har han sluppit att åka så långt för provtagning.

– Det gick bra men det var lite jobbigt att stoppa ner pinnen i halsen, säger han och lämnar in provet till Jocki Topcu innan han kör vidare.

Alla prover som tas skickas sedan vidare till Tyskland för analys och de flesta får svar inom några dagar på 1177.se.