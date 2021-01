Ny lag inget stopp för utländska och kortsiktiga ägare i skolan

Strängare regler om vem som får äga och driva en skola, var tänkta att stoppa kortsiktiga riskkapitalbolag som skolägare.

Så blev det inte. Nu har ett riskkapitalbolag köpt Internationella engelska skolan. För Skolinspektionen är det lite av ett detektivarbete att ta reda på vem som faktiskt äger skolan nu.

I början av december 2020 såldes Internationella engelska skolan och avnoterades från börsen. Skolinspektionen godkänner vem som får driva skolor i Sverige, och nu jobbar myndigheten med att kartlägga om de nya ägarna lever upp till kraven som ställs i lagen.

– Det är ett ganska omfattande arbete när det är en så stor huvudman med ägare i flera led, säger Carin Clevesjö, chef på Skolinspektionens tillståndsenhet, om kartläggningen.

Numera ska Skolinspektionen pröva om de fysiska personer som ingår i ägar- och ledningskretsen för till exempel ett aktiebolag eller ekonomisk förening, är lämpliga att driva en skola. Nu har de ägnat några veckor att kartlägga bolagsstrukturen (se faktaruta). Nästa steg är att via aktieböcker, bolagsordningar och registreringsbevis titta på vilka personer som sitter i bolagen och stiftelserna, och bedöma hur stort inflytande de har i nedåtstigande led.

– När vi kartlagt hur ägandet ser ut blir nästa steg att avgränsa och bedöma vilka personer som ingår i ägar- och ledningskretsen och har väsentligt inflytande över verksamheten, säger Carin Clevesjö.

2018 röstade riksdagen igenom hårdare regler för ägarprövning av fristående skolor. Det var ett förslag som ursprungligen kom från Reinfeldts alliansregering, och avsikten sades vara att stoppa kortsiktigt ägande och riskkapitalbolag i skolans värld. Friskolekommittén, som bestod av allianspartierna samt MP och S, enades om krav på att skolägare måste vara långsiktiga och ha utbildning som huvudverksamhet.

Men de regler som faktiskt röstades igenom innehåller inga sådana krav . De nya ägarna till IES investerar i exempelvis tyska biltvättar , smörjmedel och elinstallationer, med en genomsnittlig ägartid på 4-5 år.

Däremot krävs att det inom ägar- och ledningskretsen finns kunskap och erfarenhet av hur man driver skola. Det måste inte vara huvudägaren som har den kunskapen, men den ska finnas.

Dessutom får de som har inflytande på skolverksamheten - det kan vara stora ägare, styrelseledamöter eller annat - inte ha begått allvarliga brott och de får inte ha skulder hos kronofogden.

Så när Skolinspektionen har kartlagt vilka fysiska personer som har inflytande, så börjar nästa steg: att kontrollera deras skatteinbetalningar och brottsregister. Det är en viktig del av bedömningen att de betalar sin skatt.

– Det går relativt fort när det gäller personer bosatta i Sverige, men för dem som bor utomlands måste vi gå via huvudmannen och be dem skicka in underlag. Får vi signaler om annat vi behöver kontrollera kan vi hämta in underlag från andra myndigheter eller kräva till exempel en årsredovisning från bolaget, säger Carin Clevesjö.

Än vet man inte hur många personer i ägarkretsen som ska prövas, eller hur lång tid det tar.

– Det blir en utmaning att kontrollera när det är fråga om utländskt ägande, men det hindrar inte att vi vidtar de åtgärder vi behöver göra, säger Carin Clevesjö.

