Restaurangbranschen står inför en konkursvåg om inte stöden utökas.

I höstas drabbades landets krogar av hårda restriktioner. Att alkohol inte fick säljas efter klockan 22 utgjorde en kraftig smäll, ett beslut som efter en tid ändrades till klockan 20 och som i torsdags förlängdes till den 24 januari.

Många restauranger är nu nära bristningsgränsen.

Vi förstår de restriktioner som ålagts branschen och hoppas att de förmår minska smittspridningen. Men ska branschen överleva behövs kraftigare stöd. För restaurangvärldens – och samhällsekonomins - skull.

Innan den nuvarande krisen jobbade 200 000 personer inom besöksnäringen i Sverige. För många, unga eller nya i Sverige, är ett jobb på restaurang första steget in på arbetsmarknaden.

Landets restauranger omsatte i fjol cirka 140 miljarder kronor. Branschen drivs av hundratals småföretagare.

Hela restaurangnäringen har sin grund i att människor möts. Nu kan det inte ske på samma sätt som tidigare. Det har en enorm effekt på möjligheten att hålla igång en krog.

Under 2020 varslades över 20 000 personer på landets restauranger. Många krögare har klivit in i det nya året med en malande känsla i magen. Blir de tvungna att stänga igen dörrarna till sina restauranger, säga upp all personal och förlora sina livsbesparingar?

Vi hoppas att pandemin snart är över snart så att vi alla kan jobba som vanligt, men för att det ska finnas en krogbransch kvar behövs utökade stöd nu. Därför uppmanar vi regeringen:

• Inför omgående ett generellt ekonomiskt stöd till restauranger. Eftersom många är beroende av alkoholförsäljning, behövs ett stöd som motsvarar de intäktsbortfall som förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20 och tidigare 22 innebär. Vi vill se ett retroaktivt stöd, från och med november.

• Inför omgående ett mycket mer expansivt och offensivt hyresstöd. Det bör vara lika stort som den summa restaurangerna tappat i omsättning. Har en restaurang tappat 80 procent ska den få 80 procent av lokalhyran. Som det är nu kan inte restauranger söka hyresstöd. Det får fastighetsägarna göra. Restaurangerna måste alltså även under rådande omständigheter betala hyran och kan få tillbaka pengarna när fastighetsägarna fått det stöd de är berättigade till. Dagens utformning är alldeles för krångligoch riskerar att komma restaurangerna till del för sent, och hotar därmed deras överlevnad.

• Sänk trösklarna för omställningsstöd. Nu kan alldeles för få ta del av det. Även företag som startades så sent som i november 2019 bör kunna omfattas.

• Utöka möjligheterna att få stöd för permittering. Krogar får idag stöd för att kunna permittera sin personal 60 procent av deras arbetstid, men i praktiken har restaurangerna nu väldigt begränsade öppettider och därför behöver stödet utökas till minst 80 procent av personalens arbetstid. Många krogar som tvingats stänga behöver kunna permittera upp till 100 procent.

• Avskaffa arbetsgivaravgifterna tillfälligt. Oavsett permitteringar är det dyrt för restaurangägare att betala in arbetsgivaravgifter.

• Se till att utbetalningarna från Tillväxtverket fungerar. Företagare i restaurangbranschen får idag inte ut det stöd de är berättigade till. Orsaken är att Tillväxtverkets handläggning och hantering inte fungerar.

Restaurangbranschen står inför en konkursvåg om inte stöden utökas.

Vi har bett finansminister Magdalena Andersson (S) att träffa oss för att diskutera vad som kan göras.

I dagens läge ser det ut som om att det kan ta flera månader innan ersättningarna når restaurangerna. Det är tid som branschen inte har.

Risken är att många av landets krogar försvinner, något som inte bara drabbar ägare och anställda, utan också samhället i stort. Det är en verklighet som vi vet att ingen vill se. Därför behöver regeringen agera, nu.

Kenneth Lorentzen, vd för O’Learys

Helena Ahldén, vd, för Harrys

Erik Jungberg, vd för Vapiano

PG Nilsson, grundare av Svenska Brasserier

Jan Wallsin, vd för Pinchos

Linda Pieplow, vd, för Pieplows Restauranger