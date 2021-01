Snart får Katja of Sweden sin egen gata i Ekeby

Det tog lång tid innan modeskaparen Katja Geiger, mer känd som Katja of Sweden, blev uppmärksammad på hemmaplan. Men nu är hon på väg att få en egen gata i Ekeby där hon växte upp.

Modeskaparen Katja Geiger blev internationellt känd under namnet ”Katja of Sweden”. Under 1950- 60- och 70-talen hade hon stora framgångar med sitt färgstarka, lättburna och nydanande dammode.