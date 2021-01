FBI bakgrundskollar tusentals soldater

Inför USA:s näste president Joe Bidens installationsceremoni på onsdag genomför amerikanska myndigheter extra bakgrundskontroller på den militära personal som kommer att närvara. Men enligt Pentagon har man inte hittat något som tyder på att det finns upprorsmakare inom militären.

De extra försiktighetsåtgärderna uppges tas eftersom flera av de Trumpanhängare som var med vid stormningen av Kapitolium den 6 januari kan ha haft militära kopplingar, rapporterar Washington Post

FBI har kopplats in för att kontrollera den militära personal som kommer att vara på plats under installationen och försvarsminister Christopher Miller säger enligt Reuters i ett uttalande att granskningen är ”normal för militärt stöd under stora säkerhetshändelser” och att ”även om vi inte har några uppgifter som indikerar ett insiderhot så vänder vi på varje sten när vi ska säkra huvudstaden.”

Omkring 25 000 personer ur nationalgardet är redan på plats i staden.

Enligt en källa till Washington Post mottog försvarshögkvarteret Pentagon i fjol 143 anmälningar gällande extremism, varav 68 gällde misstänkt inhemsk extremism bland nuvarande och tidigare anställda, de flesta handlade om personer som avslutat sin militära tjänst.

”Det finns ingen plats för extremism inom militären och vi kommer att undersöka varje anmälan individuellt och vidta lämpliga åtgärder”, säger armén i ett uttalande och fortsätter: ”Armén är fast besluten att samarbeta med FBI när de identifierar personer som deltog i den våldsamma attacken mot Kapitolium för att avgöra om individerna har någon koppling till armén.”