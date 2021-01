Höganäs drive-in-teststation öppnad: ”Det är bara att bestämma sig och göra det”

Nu finns en mobil teststation även i Höganäs. Sedan i måndags kan man ta bilen och testa sig för covid-19.

Under måndagen öppnade den mobila teststationen för covid-19 på parkeringen vid Höganäs sportcenter. Med ungefär 60 genomförda tester första dagen var det en bit kvar till maxkapaciteten på 125 tester per dag.

– Men det var första dagen. Jag tror inte att alla vet att vi öppnat en station här, utan många har nog bokat på andra stationer. Det var ändå bra för att vara en första dag, säger Ramez Ghannam, när tidningen besöker stationen under tisdagen.

Ramez Ghannam arbetar egentligen som busschaufför, för Nobina, i Ängelholm och Höganäs. Redan i höstas fick han tillfälligt i uppgift att hjälpa till på en teststation – då vid Pixlapiren i Helsingborg.

– Jag är glad för att göra det här, för att hjälpa människor. Det känns bra att kunna göra något bra för andra, säger han.

Arbetet på teststationen skiljer sig en hel del från jobbet som busschaufför.

– Där [i bussen] sitter man varmare, säger Ramez Ghannam med ett skratt.

– Men detta är också trevligt, man träffar mycket folk och det är roligt.

Under tisdagsförmiddagen är det relativt lugnt på parkeringen. Ett par bilar kör in och personerna i dem får sina testkit. Andra står parkerade längre bort medan passagerarna utför själva testet. Tyra Larsson, som också jobbar på teststationen, berättar att bilarna kör in på ena sidan om den gröna boden. Där bekräftar de att de bokat tid via vårdsidan 1177.se och legitimerar sig, innan de får sitt test.

– Vi förklarar lite hur det går till och därefter får de ta testet på sig själva. När de är färdiga så kommer de på den vänstra sidan om boden och då får vi testet och samlar ihop dem, säger hon.

En av de som testar sig är Per-Olof Igglund från Höganäs.

– Jag har varit förkyld och det har runnit från näsan. Sen har jag corona runtomkring mig. Det finns människor jag känner, som jag träffat, som har det så det är lite obehagligt, säger han.

Enligt Per-Olof Igglund var det enkelt att boka på nätet via 1177 och att få tag i tider i Höganäs var inga problem.

– Det var nästan inga tider uppbokade så det var jätteenkelt att boka – det var så smidigt så. Jag var nere i hamnen i Helsingborg i höstas och testade mig, men nu när det finns här i Höganäs är det ju så himla enkelt och nära.

Hur var det att göra testet?

– Det är lite obehagligt att dra upp i näsan. Man tänker att man kanske inte kommer tillräckligt långt in, men det gick ändå bra. Det är bara att bestämma sig och göra det, det är jäkligt smidigt.

Bakom rullar grannen Stina Wallman fram efter att hon lämnat sitt test. Hon tycker att alla borde kunna testa sig, inte bara de med symtom, för att komma till botten med smittspridningen.

Varför gör du testet?

– Jag har väninnor som är över 80 år och som är väldigt försiktiga. Jag brukar hjälpa dem och jag ska åka till röntgen med en väninna och då ska vi ju sitta i samma bil. Därför vill man ju veta – hon får absolut inte få smittan, säger Stina Wallman.

Hur var det att boka tid?

– Det var lite svårt att hitta fram till bokningssidan. Jag har faktiskt hjälpt två stycken, så det kunde varit lite lättare. Det tar lite tid att lära sig hur man kommer fram till sidan. Men väl där var det inga problem, det var jättebra, säger hon.

Ramez Ghannam flikar in:

– Om du känner någon som inte kan boka, som har problem med dator eller liknande, kan de komma hit så hjälper vi dem att göra det direkt.

– Vad fint, det var toppen. Fin service, säger Stina Wallman innan hon tackar för sig och kör iväg.